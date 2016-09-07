Виталий Мутко: Есть предложения от агентов «вызывать игрочка» в сборную

Министр спорта РФ Виталий Мутко на совещании по развитию футбола в Казани, затронул тему детско-юношеского футбола.

Первая сборная России начинается с 14 лет. Нужно в каждом возрасте поставить тренера, дать ему хорошую зарплату. Чтобы они не были под влиянием агентов. А то даже в первой сборной бывают предложения «вызвать игрочка», чтобы повысить его трансферную стоимость.

Аршавин, Кержаков, Денисов, Быстров получали стипендии с 13 лет. Отбор, селекция, защита этих ребят, вот что нужно. Чтобы первый тренер получал выплаты за подготовку игрока. Тот же Новосельцев... Его купили за большие деньги.

Нужно встретиться, и все обсудить. Создать специальный комитет. Нам есть что обсудить в детско-юношеском футболе.

У нас есть договоренность с Черчесовым, чтобы на каждый сбор он вызывал трех молодых игроков. 22 основных, и еще трех молодых, чтобы подводить их.