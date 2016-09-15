Ричард Макларен: WADA еще обрабатывает данные о допинг-пробах российских футболистов

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен сообщил, что WADA еще обрабатывает данные о допинг-пробах российских футболистов.

- Мы все еще работаем над обработкой информации, которой обладаем. Поэтому на данный момент я не могу комментировать это, расследование не завершено. Однако, когда процесс подойдет к концу, мы обязательно проинформируем Международную федерацию футбола (ФИФА) об итогах, - сказал Макларен.

Напомним, что 3 августа Международная федерация футбола (ФИФА) запросила у российского футбольного союза (РФС) 11 допинг-проб тех футболистов, имена которых числятся в докладе о допинге Всемирного антидопингового агентства (WADA). Позже президент РФС Виталий Мутко сообщил, что допинг-пробы девяти футболистов, фамилии которых фигурируют в докладе независимой комиссии WADA, дали отрицательные результаты.

