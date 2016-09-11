Виталий Мутко: Аршавин сказал: Сначала решите вопрос с детским тренером, а потом подпишу контракт
Министр спорта РФ Виталий Мутко на совещании по развитию футбола в Казани, затронул тему детско-юношеского футбола, и привел пример с Андреем Аршавиным.
- Когда Аршавин подписывал свой первый профессиональный контракт с «Зенитом», он поставил особое условие. Он сказал: «Сначала решите вопрос с детским тренером, а потом подпишу контракт. Тренер Гордеев меня вырастил, все в меня вложил. Я уйду,а он так и останется». Вот так. Пришлось решать, - вспомнил Мутко.
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