Никлас Бэкстрем: Играть против Овечкина будет необычно, но интересно

Форвард сборной Швеции Никлас Бэкстрем рассказал, чего ждет от матча с Россией на Кубке мира.

«Играть против (Александра) Овечкина будет необычно, но интересно. Последний раз мы играли друг против друга на чемпионате мира 2008 года в Квебеке, так что я с нетерпением жду нашей встречи», – приводит «Р-Спорт» слова Бэкстрема.

Кубок мира пройдет с 17 сентября по 1 октября. На групповом этапе Россия сыграет в группе B со Швецией (18 сентября), командой Северной Америки (19 сентября) и Финляндией (22 сентября).