Владимир Петров: Основной козырь сборной России - атака, за счет которой мы можем поддавить соперника

Двукратный олимпийский чемпион и 9-кратный чемпион мира в составе сборной СССР Владимир Петров высказал свое мнение по поводу того, как сборная России должна играть на Кубке мира.

- Надо реально смотреть на вещи и правильно оценивать свои возможности, за счет чего мы можем хорошо выступить и победить. У сборной есть свои козыри, но есть и слабые места. Однако они есть и у противников, поэтому будем надеяться на лучшее. Наш основной козырь - это атака, за счет которой мы можем поддавить соперника и навязать свою игру, поэтому нам стоит больше играть в атаке.

Наши игроки атаки готовы к силовой борьбе плюс технически очень хорошо оснащены. Однако их истинный уровень готовности мы узнаем только во время матчей. Оборона, увы, на сегодняшний день наша ахиллесова пята: защитники уступают многим командам на турнире по морфологическим признакам, все-таки в обороне должны быть более габаритные хоккеисты. Поэтому нам следует больше играть в атаке, как бы скрывая свои пороки, играть за счет силы и поменьше давать действовать сопернику в своей зоне, - сказал Петров ТАСС.

Кубок мира пройдет с 17 сентября по 1 октября. На групповом этапе Россия сыграет в группе B со Швецией (18 сентября), командой Северной Америки (19 сентября) и Финляндией (22 сентября).