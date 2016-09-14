Epsilon сыграет на Gfinity CS:GO Invitational
Шведский коллектив Epsilon последним получил приглашение на турнир Gfinity CS:GO Invitational по Counter-Strike: Global Offensive.
Напомним, что ранее на турнир были приглашены команды GODSENT, mousesports и EnVyUs.
Gfinity CS:GO Invitational пройдет в рамках игровой выставки EGX в Бирмингеме с 22 по 25 сентября. Участниками турнира станут четыре приглашенных коллектива. Призовой фонд турнира составит 100 000 долларов.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически