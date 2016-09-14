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Epsilon сыграет на Gfinity CS:GO Invitational

Дмитрий Галкин
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Шведский коллектив Epsilon последним получил приглашение на турнир Gfinity CS:GO Invitational по Counter-Strike: Global Offensive.

Напомним, что ранее на турнир были приглашены команды GODSENT, mousesports и EnVyUs.

Gfinity CS:GO Invitational пройдет в рамках игровой выставки EGX в Бирмингеме с 22 по 25 сентября. Участниками турнира станут четыре приглашенных коллектива. Призовой фонд турнира составит 100 000 долларов.

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