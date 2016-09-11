Мохнаткин - Мальдонадо и другие бои турнира Fight Nights 52
Промоутерская компания Fight Nights Global 1 октября в Нижневартовске проведет свой 52 турнир по смешанным единоборствам.
Предлагаем Вам ознакомиться с составом участников бойцовского шоу.
+93
кг / 3х5 / Михаил Мохнаткин (Россия) –
Фабио Мальдонадо (Бразилия)
83.9 кг / 3х5 / 1/4 финала Гран-при / Станислав Молодцов (Россия) – Гиорги Лобжанидзе (Грузия)
65.8 кг / 3x5 / 1/4 финала Гран-при/ Илья Курзанов (Россия) – Александр Матмуратов (Россия)
70.3 кг / 3x5 / Роберт Шарафутдинов (Россия) – Валерий Митричук (Россия)
+93 кг / 3x5/ Рашид Сиражудинов (Россия) – Роман Гончарук (Россия)
93.0 кг / 3x5/ Залимхан Магомедалиев (Россия) – Денис Семенов (Россия)
63.0 кг / 3x5 / Рамазан Гаджиханов (Россия) – Муслим Ибрагимов (Россия)
68.0 кг / 3x5 / Халид Гаджиев (Россия) – Никита Солонин (Россия)
56.7 кг / 3x5 / Наби Бадабиев (Россия) – Шамиль Джахбаров (Россия)