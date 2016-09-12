Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейРоссия2 : 3 ОТКанада
ХоккейВитязь5 : 2Спартак
ФутболМаккаби Тель-Авив3 : 4Зенит
ФутболКоньяспор0 : 1Шахтер
ФутболИнтер0 : 2Хапоэль Б-Ш
ХоккейДинамо Москва1 : 2ХК Сочи
ФутболФейеноорд1 : 0Манчестер Юнайтед
ФутболЗальцбург0 : 1Краснодар
ФутболСаутгемптон3 : 0Спарта
ФутболПанатинаикос1 : 2Аякс
ХоккейБарыс3 : 1СКА
ХоккейАвтомобилист- : -ЦСКА
ФутболКёльн- : -Фрайбург
ФутболСампдория- : -Милан
ФутболОренбург- : -Спартак
ХоккейЛокомотив- : -Торпедо
ФутболКан- : -ПСЖ
ФутболЧелси- : -Ливерпуль
ТеннисКузнецов- : -Недовесов
ТеннисКравчук/Рублев- : -Голубев/Недовесов
ФутболТамбов- : -Зенит-2
ФутболСпартак-2- : -Спартак-Нальчик
ФутболУрал- : -Анжи
ТеннисДонской- : -Кукушкин
ФутболТомь- : -Арсенал Тула
Формула-1Гран-при Сингапура. Квалификация
ХоккейЙокерит- : -Авангард
ХоккейСпартак- : -Динамо Москва

Диего Симеоне: Это правда, что срок контракта с «Атлетико» сокращен

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  ASКомментарии

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подтвердил, что договорился с клубом о сокращении срока действия контракта.

«Это правда. Мы переговорили с клубом и приняли лучшее решение. Но это не отменяет того, что в ближайшие два года мы можем продлить соглашение», – приводит AS слова Симеоне.

Напомним, предыдущее соглашение аргентинского тренера истекало в 2020 году. Срок нового контракта рассчитан до 2018 года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гарай получил травму и пропустит ближайшие матчи «Валенсии»Новичок «Валенсии» Эсекиэль Гарай, который пополнил ряды испанского клуба из «Зенита», получил мышечную травму.«Барселона» предлагает «ПСЖ» за Маркиньоса 60 млн евроТренерский штаб «Барселоны», несмотря на покупку минувшим летом двух защитников, настаивает на приобретении еще одного футболиста подобного амплуа.Суд приговорил брата Месси к общественным работам за незаконное хранение оружияСтарший брат форварда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси Матиас был наказан за незаконное хранение оружия. Суд постановил, что нарушитель будет выполнять общественные работы.Гризманн отказался от агента, чтобы уйти из «Атлетико»Полузащитник «Атлетико» Антуан Гризманн прекратил сотрудничество со своим агентом, чтобы сменить клуб. Главным претендентом на 25-летнего француза считается «Манчестер Юнайтед».Примера. 4-й тур. «Бетис» - «Гранада» и другие матчиРезультаты матчей четвертого тура чемпионата Испании.Неймар признал, что вел переговоры о переходе в ПСЖ«Депортиво» подписал контракт с БабеломПолузащитник Райан Бабел стал игроком «Депортиво». 29-летний голландец подписал с испанским клубом контракт до конца календарного года.«Вильярреал» интересуется ДзагоевымИспанский «Вильярреал» планирует усилить состав команды полузащитником ЦСКА Аланом Дзагоевым.Бэйл пропустит матч с «Эспаньолом» из-за травмыПолузащитник «Реала» Гарет Бэйл получил травму бедра в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спортингом» (2:1) на стадионе «Сантьяго Бернабеу».Альваро Мората: «Наполи» контактировал с моим агентом, но я не перешел бы туда, так как уважаю «Ювентус»Экс-нападающий «Ювентуса» Альваро Мората, который ныне выступает за мадридский «Реал», рассказал, почему никогда не стал бы игроком «Наполи».«Атлетико» по просьбе Симеоне сократил его контракт до 2018 годаКак сообщает AS, главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне планировал покинуть клуб перед началом нынешнего сезона.Тьягу Мендеш получил травму и не поможет «Атлетико» в ближайших матчахВ матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и ПСВ полузащитник испанского клуба Тьягу Мендеш получил травму.Неймар опубликовал отрывок из своей первой песниБразильский нападающий «Барселоны» Неймар, объявивший ранее о начале музыкальной карьеры опубликовал отрывок из своей первой песни.«Интер» планирует приобрести полузащитника «Барселоны»Полузащитник «Барселоны» Алейш Видаль может покинуть каталонский клуб грядущей зимой. Об этом сообщает AS.Диего Симеоне: Эти три очка очень важны для насГлавный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал гостевую победу над ПСВ (1:0) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.Гол Сауля принес «Атлетико» победу над ПСВГол Сауля принес «Атлетико» победу над ПСВФутболисты мадридского «Атлетико» переиграли голландский ПСВ в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов (1:0).Давид Вилья: Вариант с моим возвращением в «Валенсию» исключенФорвард «Нью-Йорк Сити» Давид Вилья заявил, что не вернется в состав «Валенсии». Футболист защищал цвета «летучих мышей» с 2005 по 2010 гг.Луиш Фигу: Восхищаюсь Роналду, но лучшим португальским футболистом является ЭйсебиоЭкс-полузащитник мадридского «Реала» Луиш Фигу заявил, что лучшим игроком в истории португальского футбола является нападающий сборной Португалии и «Бенфики» Эйсебио.Диего Симеоне: У нас есть запасной план, который мы можем использовать в матче с ПСВГлавный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча против ПСВ. Напомним, что командам предстоит сыграть в первом туре группового турнира Лиги чемпионов.Пепе продлит контракт с «Реалом»Защитник мадридского «Реала» Пепе продлит действующий контракт. Об этом сообщают испанские СМИ.

Атлетико
Атлетикокалендарьстатистика
Диего Симеоне
Диего Симеоневсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложения