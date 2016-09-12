Диего Симеоне: Это правда, что срок контракта с «Атлетико» сокращен
Главный тренер «Атлетико»
Диего Симеоне подтвердил, что договорился с клубом о сокращении срока действия
контракта.
«Это правда. Мы переговорили с клубом и приняли лучшее решение. Но это не отменяет того, что в ближайшие два года мы можем продлить соглашение», – приводит AS слова Симеоне.
Напомним, предыдущее соглашение аргентинского тренера истекало в 2020 году. Срок нового контракта рассчитан до 2018 года.
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