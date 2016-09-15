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Андрей Червиченко: Мяча три «Оренбург» от «Спартака» пропустит

Ярослав Карамов
Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 7-го тура чемпионата России между красно-белыми и «Оренбургом».

«Москвичи выиграют, потому что довольно хороша линия нападения, футболисты неплохо действуют в полузащите. Что касается проблем обороны, у «Оренбурга» не такой уровень атаки, чтобы «Спартак» не справился. Хозяевам не хватит класса, чтобы даже сыграть вничью. «Оренбург» впервые встречается со «Спартаком», так что здесь может быть такой же эффект, как и у «Ростова» с «Баварией». Сопротивляться хочется, но возможности почти нет. Счет жду не такой же, но мяча три хозяева пропустят», - цитирует Червиченко  «Чемпионат».

Игра в Оренбурге начнется сегодня в 17:00 мск.

Sovsport.ru проведет ее текстовую трансляцию.

Матч

Оренбург - Спартак

Состав

Оренбург: Абакумов, Ойеволе, Полуяхтов, Андреев, Ефремов, Малых, Афонин, Воробьёв, Георгиев, Нехайчик, Прудников

Спартак: Ребров, Ещенко, Боккетти, Комбаров, Кутепов, Фернандо, Зобнин, Ромуло, Промес, Ананидзе, Зе Луиш

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

16 сентября 17:00, Газовик, Текстовая трансляция


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