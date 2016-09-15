Андрей Червиченко: Мяча три «Оренбург» от «Спартака» пропустит

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 7-го тура чемпионата России между красно-белыми и «Оренбургом».

«Москвичи выиграют, потому что довольно хороша линия нападения, футболисты неплохо действуют в полузащите. Что касается проблем обороны, у «Оренбурга» не такой уровень атаки, чтобы «Спартак» не справился. Хозяевам не хватит класса, чтобы даже сыграть вничью. «Оренбург» впервые встречается со «Спартаком», так что здесь может быть такой же эффект, как и у «Ростова» с «Баварией». Сопротивляться хочется, но возможности почти нет. Счет жду не такой же, но мяча три хозяева пропустят», - цитирует Червиченко «Чемпионат».

Игра в Оренбурге начнется сегодня в 17:00 мск.

Sovsport.ru проведет ее текстовую трансляцию.