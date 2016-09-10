Даниил Квят: Гран-при Сингапура для меня большой вызов

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящего этапа Гран-при Сингапура.

- Я считаю, что Гран-при Сингапура - одна из лучших гонок сезона. Здесь очень необычная атмосфера на трассе. Всегда интересно гонятся в центре города. Поэтому это праздник для нас.

Здесь очень важна акклиматизация. Будет много поворотов, почти нет прямых участков дороги. Плюс в Сингапуре высокая влажность, почти нет ветра. Это сложно, но нам нравится, что эта гонка проверяет нашу физическую готовность.

Я люблю, когда уровень адреналина высок. Мне всегда нравились городские трассы. Лично для меня это большой вызов. Эта гонка длится больше двух часов, здесь самая длинная дистанция. Но я бы не хотел сокращать гонку, потому что с психологической и физической точки зрения это тест для пилотов, - сказал Квят.

Гран-при Сингапура пройдет с 16 по 18 сентября.