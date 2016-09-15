Павел Буре: Оборона сборной России не допустила явных ошибок в матче с Канадой

Двукратный призер Олимпийских игр Павел Буре перед стартом Кубка мира в Торонто оценил уровень сборной России.

«У сборной России довольно сильная команда, которая, несмотря на то, что в среду уступила родоначальникам хоккея, сумела выровнять игру и за шесть минут до конца вела в счете 2:1. Имели отличный шанс выиграть, но к сожалению не повезло.

Хотя сейчас рановато говорить о той или другой команде. Когда начнется Кубок мира, тогда и станет ясно, кто как подготовился и кто на что способен.

У россиян традиционно сильно нападение. Хочется отметить и вратарскую линию. Сергей Бобровский был великолепен в игре со сборной Кленового листа. Если бы не он, счет был бы совсем другим. Благодаря Бобу сборная России оставалась в игре, особенно в третьем периоде.

Защитная линия у нашей команды не самая звездная, но в контрольной репетиции со сборной Канады все ребята сыграли достаточно надежно. Явных ошибок я не увидел. Особых поводов для волнения после трех контрольных матчей я не увидел», – приводит слова Буре официальный сайт Кубка мира.

Кубок мира пройдет с 17 сентября по 1 октября. На групповом этапе Россия сыграет в группе B со Швецией (18 сентября), командой Северной Америки (19 сентября) и Финляндией (22 сентября).