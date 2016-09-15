Александр Медведев: Сборной России не нужно самоуспокаиваться

Бывший руководитель КХЛ Александр Медведев считает, что хоккеистам сборной России не нужно самоуспокаиваться после матча с командой Канады перед Кубком мира.

Напомним, 15 сентября в заключительной выставочной встрече перед Кубком мира команда Олега Знарка уступила канадцам в Питтсбурге в овертайме со счетом 2:3. В первом матче на турнире россияне в воскресенье сыграют против шведов.

«Нужно понимать, что это была все-таки контрольная игра. На самом турнире будет другой накал, в отличие даже от матча США - Канада - было мало столкновений, но с другой стороны Бобровский отразил 45 бросков. Самое главное - команда показала, что может играть на любом уровне. И им не нужно самоуспокаиваться», - цитирует Медведева «Р-Спорт».

Напомним, возрожденный Кубок мира пройдет с 17 сентября по 1 октября в Торонто. Сборная России на стадии группового этапа сразится с командами Швеции, Финляндии и сборной молодых звезд Северной Америки. В другую группу вошли команды Чехии, Канады, США и сборная Европы.