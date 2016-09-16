Сергей Дмитриев: Потеря Шатова и Дзюбы в матче с «Маккаби» была ощутима

Бывший игрок «Зенита» Сергей Дмитриев поделился впечатлениями от матча Лиги Европы против «Маккаби» (4:3).

- Думаю, «Зенит» еще не набрал физической подготовки, оптимальной игры. Во-вторых, конечно, израильская жара с высокой влажностью дала о себе знать – при такой погоде ребятам было тяжело играть. Ну и, разумеется, отсутствие Олега Шатова и Артема Дзюбы на поле: при всем уважении к Кержакову, но Саша уже не тот, которого мы видели раньше, когда он играл и забивал. Конечно, потеря этих игроков была все же ощутима, - приводит слова Дмитриева «Р-Спорт».

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Напомним, сине-бело-голубые в Израиле обыграли «Маккаби» со счетом 4:3. По ходу встречи команда из Тель-Авива вела 3:0. Дубль сделал Харис Медуньянин, еще один мяч в ворота Юрия Лодыгина забил Видар Кьяртанссон. Начиная с 77-й минуты, петербуржцы забили четыре мяча подряд, их авторами стали Александр Кокорин, Жозе Маурисио, Жулиано и Лука Джорджевич.

С 81-й минуты «Маккаби» играл вдесятером после удаления Элиазера Даси.

Команды выступают в группе D, куда еще попали АЗ и «Дандолк». Голландская и ирландская команды завершили очный матч ничьей 1:1. 29 сентября «Зенит» примет АЗ в Санкт-Петербурге, а «Дандолк» сыграет в Дублине с «Маккаби».

19 сентября подопечные Мирчи Луческу в матче седьмого тура Премьер-лиги встретятся дома с «Рубином».