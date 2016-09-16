Александр Куртиян: «Маккаби» будто забил три мяча в пустые ворота, а потом «Зенит» появился на поле и стал отыгрываться
Бывший игрок «Зенита» Александр Куртиян поделился впечатлениями от матча Лиги Европы против «Маккаби» (4:3).
- Вчерашняя феерия началась, я так понял, тем, что «Зенит» большую часть матча сидел в раздевалке, а на поле были только судьи и «Маккаби». Израильтяне как будто забили три мяча в пустые ворота, а потом «Зенит» появился на поле и стал отыгрываться.
Луческу использует интересную футбольную модель, направленную на командные взаимодействия, контроль мяча. Насколько у него получится реализовать ее в Петербурге, тоже любопытно. С одной стороны, в Европе тренд на такую игру - «Барселона», «Бавария» добиваются результатов за счет контроля мяча. С другой стороны, это опасно, ведь при контроле мяча команда рискует «проспать» контратаку, - приводит слова Куртияна «Р-Спорт».
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Напомним, сине-бело-голубые в Израиле обыграли «Маккаби» со счетом 4:3. По ходу встречи команда из Тель-Авива вела 3:0. Дубль сделал Харис Медуньянин, еще один мяч в ворота Юрия Лодыгина забил Видар Кьяртанссон. Начиная с 77-й минуты, петербуржцы забили четыре мяча подряд, их авторами стали Александр Кокорин, Жозе Маурисио, Жулиано и Лука Джорджевич.
С 81-й минуты «Маккаби» играл вдесятером после удаления Элиазера Даси.
Команды выступают в группе D, куда еще попали АЗ и «Дандолк». Голландская и ирландская команды завершили очный матч ничьей 1:1. 29 сентября «Зенит» примет АЗ в Санкт-Петербурге, а «Дандолк» сыграет в Дублине с «Маккаби».
19 сентября подопечные Мирчи Луческу в матче седьмого тура Премьер-лиги встретятся дома с «Рубином».
Матч
Маккаби Т-А - Зенит - 3:4 (1:0)
Голы
Медуньянин 26 (1:0). Кьяртанссон 50 (2:0). Медуньянин 70 (3:0). Кокорин 76 (3:1). Маурисио 84 (3:2). Жулиано 86 (3:3). Джорджевич 90 (3:4).
Состав
Маккаби Т-А: Райкович, Даса, Бен Хаим I, Бен Харуш, Филипенко, Бенаюн (Мича, 79), Альберман, Игебор, Медуньянин, Кьяртанссон (Бен Басат, 75), Бен Хаим II (Перец, 85)
Зенит: Лодыгин, Кришито, Смольников, Нету, Витсель, Жирков (Новосельцев, 90), Мак, Хави Гарсия (Маурисио, 71), Жулиано, Кокорин, Кержаков А. (Джорджевич, 61)
Предупреждения:
Райкович, 77; Даса, 79; Мича, 83; Медуньянин, 87 - Кокорин, 19; Хави Гарсия, 57; Витсель, 60
Удаления:
Даса, 80 - нет
Судья:
Иван Кружляк (Словакия)
Место и дата
15 сентября 20:00, Блумфилд, Текстовая трансляция