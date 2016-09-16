Виталий Мутко: Продаст «Рубин» маек Набиуллина на 5-7 миллионов, тогда можно будет предлагать новый контракт

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко высказался о развитии молодых футболистов в России.

«Ибрагимович пришел в «МЮ», и они сразу его футболок на 70 млн продали. Вот, например, в «Рубине» продадут маек Набиуллина хотя бы на 5-7 миллионов, тогда и надо будет предлагать ему новый контракт.

А так иначе у него мотивация пропадает. Может, в дальнейшем сделаем защиту первого контракта, ограничим его потолком зарплат, – передает «БИЗНЕС Online» слова Мутко.

Ранее Мутко объявил о возможной отмене лимита на легионеров на поле при сохранении лимита на легионеров в заявке.