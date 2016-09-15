Максим Карпов: Мы приложим все усилия, чтобы победить «Спартак»
Нападающий московского «Динамо» Максим Карпов поделился ожиданиями от встречи со «Спартаком» в регулярном чемпионате КХЛ.
«Каждая игра против «Спартака» - это дерби. Мы дважды обыграли красно-белых по ходу предсезонных турниров, но сейчас все будет по-другому. Уже сыграно по десять игр в регулярке. «Спартак» будет принимать нас на своей домашней арене, и, конечно же, они будут очень серьезно настраиваться на игру с нами. Но нам тоже нужна эта победа, и мы приложим все усилия для того, чтобы заработать эти три очка. Дополнительно настраивать у нас никого не нужно, все и так отдают себе отчет в принципиальности этой встречи. Надеюсь, что у нас все сложится, и мы сумеем порадовать наших болельщиков», - цитирует игрока официальный сайт бело-голубых.
Встреча пройдет 17 сентября.
Матч
Место и дата
17 сентября 17:00, МСА Лужники, Онлайн-трансляция