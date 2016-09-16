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Луиш Нету: Хочу сыграть на Кубке конфедераций, Россия стала для меня вторым домом

Елена Корсунская
Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

Защитник «Зенита» и сборной Португалии Луиш Нету признался, что хочет сыграть на Кубке конфедераций-2017, который примет Россия.

- Мне вдвойне хочется сыграть на Кубке конфедераций. Во-первых, моя цель – провести как можно больше матчей за сборную. Во-вторых, турнир пройдет в России, которая стала для меня вторым домом. Могу заверить, что сборная Португалии отнесется к турниру серьезно, постарается его выиграть и показать хороший футбол. Еще и потому, что это этап подготовки к чемпионату мира. Начиная с 2000 года Португалия не пропустила ни одного чемпионата мира или Европы, и мы не собираемся эту серию прерывать. Теперь чемпионат мира в России приобретает для нас особое значение, ведь мы постараемся на него попасть в ранге действующих чемпионов Европы, что ко многому обязывает. Нужно поддерживать имидж, - цитирует Нету официальный сайт ФИФА. 

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех из 12 арен чемпионата мира-2018: в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и на домашнем стадионе московского «Спартака». Жеребьевка турнира пройдет в Казани 26 ноября 2016 года. 

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