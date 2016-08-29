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Трефилов вызвал девять олимпийских чемпионок в сборную России

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  Федерация гандбола России (ФГР)Комментарии

Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов назвал состав команды на первый сбор в рамках подготовки к чемпионату Европы.

Сборная России:

вратари: Виктория Калинина («Кубань»), Кира Трусова («Астраханочка»), Елена Уткина («Лада»);

полусредние: Анна Вяхирева, Владлена Бобровникова, Анна Сень (все – «Ростов-Дон»), Виктория Жилинскайте, Яна Жилинскайте (обе – «Кубань»), Людмила Постнова, Карина Сисенова (обе – «Астраханочка»), Ольга Горшенина («Лада»), Антонина Скоробогатченко, Анастасия Суслова, (обе – «Динамо-Синара»);

разыгрывающие: Екатерина Ильина («Ростов-Дон»), Дарья Дмитриева («Лада»);

крайние: Марина Судакова, Полина Кузнецова, Оксана Свитанько (все – «Кубань»), Дарья Самохина («Лада»);

линейные: Ксения Макеева, Александра Степанова (обе – «Ростов-Дон»);

резерв: Валентина Гончарова («Кубань»), Юлия Голикова, Анастасия Макина, Анастасия Титовская, Ярослава Фролова (все – «Динамо-Синара»), Кристина Кожокарь, Карина Сабирова, Анастасия Рябцева (все – «Астраханочка»), Ольга Черноиваненко («Ростов-Дон»).

Сборная России проведет сбор в Новогорске с 28 сентября по 5 октября. После недельного цикла тренировок тренерский штаб назовет 16 игроков, которые отправятся на традиционный турнир в Данию «Золотая лига», в котором также примут участие сборные Дании, Норвегии и Франции.

Отметим, что в состав вошли девять олимпийских чемпионок: Калинина, Вяхирева, Бобровникова, Сень, В. Жилинскайте, Ильина, Дмитриева, Судакова и Кузнецова.

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