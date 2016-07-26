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Матчи Кубка Дэвиса в Москве перенесены на субботу

Андрей Симоненко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Встречи стыкового матча за выход в мировую группу Кубка Дэвиса между сборными России и Казахстана, который должен был сегодня начаться в Москве на кортах Национального теннисного центра имени Хуана Антонио Самаранча, из-за дождя перенесены на субботу, об этом Sovsport.ru сообщил капитан российской команды Шамиль Тарпищев.

Завтра матчи начнутся на час раньше, чем было запланировано по расписанию - в 10 утра. Первыми на корт выйдут Андрей Кузнецов (Россия) и Александр Недовесов (Казахстан). Затем россиянин Евгений Донской сыграет против казахстанца Михаила Кукушкина.

После одиночных встреч состоится парный матч: россияне Андрей Рублев и Константин Кравчук сыграют с Андреем Голубевым и Александром Недовесовым.

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