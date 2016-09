Зенитовец Жулиано вошел в символическую сборную первого тура группового этапа Лиги Европы

УЕФА составила символическую сборную игроков по итогам состоявшегося накануне первого тура группового этапа Лиги Европы.

Вратарь: Люк Стил («Панатинаикос»).

Защитники: Абдул Рахман Баба («Шальке»), Теренс Конголо (Фейеноорд»), Тиагу Пинту («Османлыспор»), Мигел Витор («Хапоэль» Беер-Шева).

Полузащитники: Александр Грюнвальд («Аустрия»), Харис Медуньянин («Маккаби» Тель-Авив), Леон Бэйли («Генк»).

Нападающие: Грегуар Дефрель («Сассуоло»), Чарли Остин («Саутгемптон»), Жулиано («Зенит»).

Introducing the https://t.co/kivzZlwa6p #UEL Team of the Week ⭐️ pic.twitter.com/uaG9S14kEY