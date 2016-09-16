Шамиль Тарпищев: Если матч Россия — Казахстан не закончится в понедельник, его перенесут

Капитан сборной России по теннису Шамиль Тарпищев сообщил журналистам, что стыковой матч за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса со сборной Казахстана будет перенесен, если его не удастся завершить в понедельник.

Пятничные одиночные игры, запланированные к проведению в московском Национальном теннисном центре имени Хуана Антонио Самаранча, были перенесены на субботу из-за дождя.

«Если завтра все будет нормально, планируем провести три матча — две одиночки и пару, - сообщил Тарпищев. - Ну а в случае плохой погоды в понедельник по обоюдному согласию встреча будет перенесена. Матч будет проведен в Москве, сроки согласуются по новой».

Капитан россиян опроверг прошедшую в СМИ информацию о том, что в случае невозможности проведения матча домашней стороне засчитывается поражение. «Если бы матч состоялся по вине организаторов, тогда было бы засчитано поражение. Погода не считается нашей виной», - подчеркнул Тарпищев.

По словам капитана, теннисисты провели в пятницу полноценные тренировки. «Игроки тренировались сегодня в зале. Вечером состоится совместный ужин, а сейчас они отдыхают», - рассказал Тарпищев.

В субботу должны состояться две одиночные игры и одна парная. Первая ракетка сборной России Андрей Кузнецов встретится со вторым игроком команды Казахстана Александром Недовесовым, после чего лидер гостей Михаил Кукушкин сыграет со второй ракеткой сборной России Евгением Донским. Затем состоится матч Андрей Рублев/Константин Кравчук - Андрей Голубев/Александр Недовесов. Перед началом парной встречи капитаны могут внести изменения в состав.

