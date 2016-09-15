Артемий Панарин: Рад, что в сборной России могу чему-то научиться у звезд и мастеров
Нападающий сборной России Артемий Панарин поделился ожиданиями в преддверии Кубка мира в Торонто.
- Для меня это большой опыт. Уважаю всех ребят в нашей команде одинаково. Стараюсь подсмотреть у звезд и мастеров какие-то моменты, научиться чему-то. Рад, что у меня есть такая возможность, - цитирует Панарина «Матч ТВ».
Кубок мира пройдет с 17 сентября по 1 октября. На групповом этапе Россия сыграет в группе B со Швецией (18 сентября), командой Северной Америки (19 сентября) и Финляндией (22 сентября).
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