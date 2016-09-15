Александр Рыбаков: Когда поступает предложение от «Динамо», мало кто будет долго размышлять

Форвард Александр Рыбаков объяснил, почему в межсезонье перешел из «Трактора» в московское «Динамо».

«Я считаю, что для меня это большой шаг вперед, ведь выступать за топ-клуб хочет любой. «Динамо» всегда ставит перед собой самые высокие задачи. Здорово, что я могу приложить свои силы для достижения этих задач. Вообще, когда поступает предложение от «Динамо», я думаю, мало кто будет долго размышлять», - цитирует игрока официальный сайт бело-голубых.