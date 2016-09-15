Никита Кучеров: Когда канадцы подсели, мы начали их давить и накручивать

Форвард сборной России Никита Кучеров оценил игру сборной России в выставочном матче с Канадой (2:3 OT) перед Кубком мира.

«В первом периоде мы действовали плохо. Канадцы начали агрессивно, много времени провели в нашей зоне, нанесли много бросков. Затем они немного подсели, мы начали их давить и где-то накручивать. У нас стали проходить комбинации, было показано хорошее взаимопонимание.

Конечно, хочется лучше играть в своей зоне. Когда соперник наносит 48 бросков, приходится тяжело. Хорошо, что у нас есть такие вратари, но мы не должны позволять так много бросать по нашим воротам. Также надо меньше времени проводить в своей зоне, быстрее принимать решения. Если мы хотим выигрывать, надо блокировать больше бросков и меньше тратить сил в своей зоне», – приводит слова Кучерова официальный сайт Кубка мира.

Кубок мира пройдет с 17 сентября по 1 октября. На групповом этапе Россия сыграет в группе B со Швецией (18 сентября), командой Северной Америки (19 сентября) и Финляндией (22 сентября).