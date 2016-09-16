Владимир Петров: Россия на Кубке мира может выступить успешно

Легенда отечественного хоккея, центровой сборной СССР и ЦСКА Владимир Петров в интервью Sovsport.ru – о наших шансах в Кубке мира.

- До полуфинала нашим дойти по силам? А там…

- Я по натуре оптимист. Считаю, что наша сборная на этом Кубке мира может выступить успешно.

- Успешно – это как: Кубок выиграть или до финала дойти?

- Вы из меня не вытягивайте, я же сказал – успешно! Я сказал, что я – оптимист, не сказал - максималист. Это разные понятия.