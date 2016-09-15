Владимир Петров: Мы увидели свои слабые стороны, но и сильные не раскрыли

Легенда отечественного хоккея, центровой сборной СССР и ЦСКА Владимир Петров в интервью Sovsport.ru – о матче с канадцами и скрытых резервах.

- Знарок сказал, что наша команда готова пока на 70 процентов. Однако есть мнение, что канадцы в матче с нашими играли вообще на 50 процентов своих возможностей - в полноги. Согласны?

- Не надо принижать возможности нашей команды и преувеличивать возможности канадцев. Это был выставочный матч, у наших ребят сейчас идет акклиматизация, а третий день – как раз один из самых сложных в этом плане.

Я смотрел это матч. И могу сказать: да, мы увидели свои слабые стороны, но и сильные свои стороны тоже не раскрыли.