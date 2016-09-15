Владимир Петров: Мы увидели свои слабые стороны, но и сильные не раскрыли
Легенда отечественного хоккея, центровой сборной СССР и ЦСКА Владимир Петров в интервью Sovsport.ru – о матче с канадцами и скрытых резервах.
- Знарок сказал, что наша команда готова пока на 70 процентов. Однако есть мнение, что канадцы в матче с нашими играли вообще на 50 процентов своих возможностей - в полноги. Согласны?
- Не надо принижать возможности нашей команды и преувеличивать возможности канадцев. Это был выставочный матч, у наших ребят сейчас идет акклиматизация, а третий день – как раз один из самых сложных в этом плане.
Я смотрел это матч. И могу сказать: да, мы увидели свои слабые стороны, но и сильные свои стороны тоже не раскрыли.
Матч
Россия - Канада - 2:3 О.Т. (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)
Голы:
Бержерон (Кросби, Бернс), 8:49 (0:1). Овечкин (Панарин, Малкин), 43:40 (1:1 - бол.). Панарин (Дадонов, Шипачёв), 47:25 (2:1). Таварес (Даути), 53:58 (2:2). Гецлаф (Бернс), 63:29 (2:3).
Место и дата
15 сентября 02:30, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция