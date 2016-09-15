Никита Зайцев: Сборной России надо по-другому начинать матчи

Защитник сборной России Никита Зайцев высказался об игре сборной России в выставочном матче с Канадой (2:3 OT) на Кубке мира.

«В первую очередь нам надо работать над большинством. Также по-другому надо начинать матчи. Надо подумать и разобрать, почему мы провалили первый период. Но во втором и третьем периодах мы действовали по-другому: хорошо менялись, запирали соперника в его зоне. Были у нас классные моменты», – приводит слова Зайцева официальный сайт Кубка мира.

Кубок мира пройдет с 17 сентября по 1 октября. На групповом этапе Россия сыграет в группе B со Швецией (18 сентября), командой Северной Америки (19 сентября) и Финляндией (22 сентября).