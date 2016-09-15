Никита Зайцев: Сборной России надо по-другому начинать матчи
Защитник сборной России
Никита Зайцев высказался об игре сборной России в выставочном матче с Канадой (2:3
OT) на Кубке мира.
«В первую очередь нам надо работать над большинством. Также по-другому надо начинать матчи. Надо подумать и разобрать, почему мы провалили первый период. Но во втором и третьем периодах мы действовали по-другому: хорошо менялись, запирали соперника в его зоне. Были у нас классные моменты», – приводит слова Зайцева официальный сайт Кубка мира.
Кубок мира пройдет с 17 сентября по 1 октября. На групповом этапе Россия сыграет в группе B со Швецией (18 сентября), командой Северной Америки (19 сентября) и Финляндией (22 сентября).
Матч
Россия - Канада - 2:3 О.Т. (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)
Голы:
Бержерон (Кросби, Бернс), 8:49 (0:1). Овечкин (Панарин, Малкин), 43:40 (1:1 - бол.). Панарин (Дадонов, Шипачёв), 47:25 (2:1). Таварес (Даути), 53:58 (2:2). Гецлаф (Бернс), 63:29 (2:3).
Место и дата
15 сентября 02:30, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция