Владимир Петров: Наша слабая сторона – оборона
Легенда отечественного хоккея, центровой сборной СССР и ЦСКА Владимир Петров в интервью Sovsport.ru – о матче с канадцами и скрытых резервах.
- Я смотрел матч с канадцами. И могу сказать: да, мы увидели свои слабые стороны, но и сильные свои стороны тоже не раскрыли.
- Слабые - зашита?
- Да, оборона. Сильные наши стороны – это атака. Но забивать две шайбы - это мало. И еще мы увидели в этом матче одну нашу сильную сторону – прекрасную игру вратаря Боровского. А вратари обязаны всегда хорошо играть – выставочный это матч или тренировочный.
Матч
Россия - Канада - 2:3 О.Т. (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)
Голы:
Бержерон (Кросби, Бернс), 8:49 (0:1). Овечкин (Панарин, Малкин), 43:40 (1:1 - бол.). Панарин (Дадонов, Шипачёв), 47:25 (2:1). Таварес (Даути), 53:58 (2:2). Гецлаф (Бернс), 63:29 (2:3).
Место и дата
15 сентября 02:30, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция