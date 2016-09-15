Владимир Петров: Наша слабая сторона – оборона

Легенда отечественного хоккея, центровой сборной СССР и ЦСКА Владимир Петров в интервью Sovsport.ru – о матче с канадцами и скрытых резервах.

- Я смотрел матч с канадцами. И могу сказать: да, мы увидели свои слабые стороны, но и сильные свои стороны тоже не раскрыли.

- Слабые - зашита?

- Да, оборона. Сильные наши стороны – это атака. Но забивать две шайбы - это мало. И еще мы увидели в этом матче одну нашу сильную сторону – прекрасную игру вратаря Боровского. А вратари обязаны всегда хорошо играть – выставочный это матч или тренировочный.