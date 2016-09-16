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«Оренбург» - «Спартак». Стал известен стартовый состав москвичей

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч 7-го тура РФПЛ с «Оренбургом».

«Спартак»: Ребров (к), Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Ромуло, Зобнин, Ананидзе, Промес, Зе Луиш.

Запасные: Песьяков, Пуцко, Кутин, Маурисио, Таски, Попов, Зуев, Мелкадзе, Давыдов.

Матч

Оренбург - Спартак

Состав

Оренбург: Абакумов, Ойеволе, Полуяхтов, Андреев, Ефремов, Малых, Афонин, Воробьёв, Георгиев, Нехайчик, Прудников

Спартак: Ребров, Ещенко, Боккетти, Комбаров, Кутепов, Фернандо, Зобнин, Ромуло, Промес, Ананидзе, Зе Луиш

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

16 сентября 17:00, Газовик, Текстовая трансляция

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