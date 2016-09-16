«Оренбург» - «Спартак». Стал известен стартовый состав москвичей
Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч 7-го тура РФПЛ с «Оренбургом».
«Спартак»: Ребров (к), Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Ромуло, Зобнин, Ананидзе, Промес, Зе Луиш.
Запасные: Песьяков, Пуцко, Кутин, Маурисио, Таски, Попов, Зуев, Мелкадзе, Давыдов.
Матч
Состав
Оренбург: Абакумов, Ойеволе, Полуяхтов, Андреев, Ефремов, Малых, Афонин, Воробьёв, Георгиев, Нехайчик, Прудников
Спартак: Ребров, Ещенко, Боккетти, Комбаров, Кутепов, Фернандо, Зобнин, Ромуло, Промес, Ананидзе, Зе Луиш
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
16 сентября 17:00, Газовик, Текстовая трансляция
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