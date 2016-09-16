«Оренбург» - «Спартак». Стал известен стартовый состав москвичей

Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч 7-го тура РФПЛ с «Оренбургом».

«Спартак»: Ребров (к), Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Ромуло, Зобнин, Ананидзе, Промес, Зе Луиш.

Запасные: Песьяков, Пуцко, Кутин, Маурисио, Таски, Попов, Зуев, Мелкадзе, Давыдов.