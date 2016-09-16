В судейском комитете РФС объяснили, почему судья матча «Маккаби» - «Зенит» верно назначил свободный
Председатель судейского комитета
РФС Николай Левников прокомментировал эпизод с назначением свободного удара в
ворота израильтян в матче «Маккаби» (Т-А) – «Зенит» (4:3). Подробности и видео эпизода – ЗДЕСЬ. Подробности матча – ЗДЕСЬ.
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Действительно, теперь главный арбитр имеет полномочия продолжать игру в
эпизоде, когда на игроке совершен фол, но у его команды есть возможность для
хорошего, перспективного продолжения атаки, - отметил Николай Левников в
разговоре с корреспондентом Sovsport.ru. - Раньше это касалось только ситуаций, когда
есть явная возможность забить гол. Таким образом, теперь игрок получает
предупреждение или удаляется после остановки игры или когда мяч покинул поле. В
данной ситуации игрок, который должен был получить второе предупреждение, вновь
вмешался в игру, после чего она была остановлена. Так как в игру вмешался
именно тот игрок, который должен быть удален, с этого места судья обязан был
назначить свободный. Что Кружляк и сделал.
Я бы обратил внимание также и на другие нововведения в правилах, которые уже действуют. И наверняка о них тоже будут говорить. Например, теперь игроки, у которых возникли проблемы с экипировкой и после их устранения, могут возвращаться на поле по разрешению арбитра, но не дожидаясь остановки игры, как было раньше. И это только одно из многих нововведений.