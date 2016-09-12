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Виталий Мутко: С марта мы хотим играть в Сочи

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  ТАССКомментарии

Министр спорта России Виталий Мутко заявил, что стадион «Фишт» в Сочи примет матчи в следующем году.

«В Сочи мы планируем в начале декабря сдачу стадиона, а пусконаладка будет в январе – феврале. И где-то с марта мы хотим играть в Сочи», – приводит ТАСС слова Мутко.

Напомним, после Олимпийских игр в Сочи стадион «Фишт» был закрыт на реконструкцию, по итогам которой он будет соответствовать требованиям, предъявляемым ФИФА.

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