Виталий Мутко: С марта мы хотим играть в Сочи

Министр спорта России Виталий Мутко заявил, что стадион «Фишт» в Сочи примет матчи в следующем году.

«В Сочи мы планируем в начале декабря сдачу стадиона, а пусконаладка будет в январе – феврале. И где-то с марта мы хотим играть в Сочи», – приводит ТАСС слова Мутко.

Напомним, после Олимпийских игр в Сочи стадион «Фишт» был закрыт на реконструкцию, по итогам которой он будет соответствовать требованиям, предъявляемым ФИФА.