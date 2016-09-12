Виталий Мутко: С марта мы хотим играть в Сочи
Министр спорта России
Виталий Мутко заявил, что стадион «Фишт» в Сочи примет матчи в следующем году.
«В Сочи мы планируем в начале декабря сдачу стадиона, а пусконаладка будет в январе – феврале. И где-то с марта мы хотим играть в Сочи», – приводит ТАСС слова Мутко.
Напомним, после Олимпийских игр в Сочи стадион «Фишт» был закрыт на реконструкцию, по итогам которой он будет соответствовать требованиям, предъявляемым ФИФА.
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