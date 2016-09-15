Дмитрий Орлов: Мы и Канада не показали всего, на что способны
Защитник сборной
России Дмитрий Орлов подвел итоги выставочного матча с Канадой (2:3) в
Питтсбурге.
«Игра была неплохой. У канадцев хорошая команда, но оба соперника не показали всего, на что способны. На групповом этапе все будет совсем по-другому. Команды будут более сфокусированы, потому что цена любой ошибки возрастет многократно. В целом, я считаю, что игру против Канады можно занести в актив. Обидно, что проиграли, но мы старались.
Начало матча было не самым удачным, что можно связать с нервозностью. Может быть, был дискомфорт еще и от того, что мы перешли с большой площадки на маленькую. Но потом в каждом периоде мы добавляли. У нас хорошая команда, все ребята стоят друг за друга. Будем стараться выигрывать. Главное, что обошлось без травм. Думаю, что к первой игре со шведами мы подойдем в хорошей форме», – приводит слова Орлова официальный сайт Кубка мира.
Кубок мира пройдет с 17 сентября по 1 октября. На групповом этапе Россия сыграет в группе B со Швецией (18 сентября), командой Северной Америки (19 сентября) и Финляндией (22 сентября).
Матч
Россия - Канада - 2:3 О.Т. (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)
Голы:
Бержерон (Кросби, Бернс), 8:49 (0:1). Овечкин (Панарин, Малкин), 43:40 (1:1 - бол.). Панарин (Дадонов, Шипачёв), 47:25 (2:1). Таварес (Даути), 53:58 (2:2). Гецлаф (Бернс), 63:29 (2:3).
Место и дата
15 сентября 02:30, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция