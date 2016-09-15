Дмитрий Орлов: Мы и Канада не показали всего, на что способны

Защитник сборной России Дмитрий Орлов подвел итоги выставочного матча с Канадой (2:3) в Питтсбурге.

«Игра была неплохой. У канадцев хорошая команда, но оба соперника не показали всего, на что способны. На групповом этапе все будет совсем по-другому. Команды будут более сфокусированы, потому что цена любой ошибки возрастет многократно. В целом, я считаю, что игру против Канады можно занести в актив. Обидно, что проиграли, но мы старались.

Начало матча было не самым удачным, что можно связать с нервозностью. Может быть, был дискомфорт еще и от того, что мы перешли с большой площадки на маленькую. Но потом в каждом периоде мы добавляли. У нас хорошая команда, все ребята стоят друг за друга. Будем стараться выигрывать. Главное, что обошлось без травм. Думаю, что к первой игре со шведами мы подойдем в хорошей форме», – приводит слова Орлова официальный сайт Кубка мира.

Кубок мира пройдет с 17 сентября по 1 октября. На групповом этапе Россия сыграет в группе B со Швецией (18 сентября), командой Северной Америки (19 сентября) и Финляндией (22 сентября).