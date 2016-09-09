«Ювентус» планирует включить Манджукича в сделку по трансферу Алексиса Санчеса

Руководство туринского «Ювентуса» не оставляет попыток приобрести нападающего лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса.

Как сообщает Calciomercato.com, чемпионы Италии рассчитывают совершить трансфер грядущей зимой. Отмечается, что в сделку может войти форвард «Ювентуса» Марио Манджукич. Ранее сообщалось, что «Арсенал» не намерен продавать своего футболиста и готов предложить ему новый контракт.

В нынешнем сезоне 27-летний Санчес провел на клубном уровне 3 матча, забил один гол и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 55 млн евро, а его контракт с «Арсеналом» рассчитан до 2018 года.