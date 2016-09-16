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Арвеладзе может возглавить «Краснодар»

Ярослав Карамов
Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Главный тренер «Маккаби» (Тель-Авив) Шота Арвеладзе попал в список кандидатов на пост главного тренера «Краснодара», сообщает «Матч ТВ».

Накануне команда грузинского специалиста, ведя 3:0, уступила «Зениту» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы (3:4).

Напомним, в минувший вторник было официально объявлено, что Олег Кононов покинул пост главного тренера краснодарской команды. Исполняющим обязанности наставника команды стал Игорь Шалимов.

«Краснодар» с 8 очками занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

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