Арвеладзе может возглавить «Краснодар»
Главный тренер «Маккаби» (Тель-Авив) Шота Арвеладзе попал в список кандидатов на пост главного тренера «Краснодара», сообщает «Матч ТВ».
Накануне команда грузинского специалиста, ведя 3:0, уступила «Зениту» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы (3:4).
Напомним, в минувший вторник было официально объявлено, что Олег Кононов покинул пост главного тренера краснодарской команды. Исполняющим обязанности наставника команды стал Игорь Шалимов.
«Краснодар» с 8 очками занимает седьмое место
в турнирной таблице чемпионата России.
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