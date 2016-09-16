Арвеладзе может возглавить «Краснодар»

Наставник «Уфы» Виктор Гончаренко может покинуть российский клуб. Об этом сообщает Przeglad Sportowy.

Кононов и Гончаренко вошли в список кандидатов на пост наставника «Легии»

Кононов и Гончаренко вошли в список кандидатов на пост наставника «Легии» Наставник «Уфы» Виктор Гончаренко может покинуть российский клуб. Об этом сообщает Przeglad Sportowy.

Сегодня Sovsport.ru проводит текстовую трансляцию матча седьмого тура чемпионата России между «Оренбургом» и «Спартаком».

«Оренбург» – «Спартак». Онлайн Сегодня Sovsport.ru проводит текстовую трансляцию матча седьмого тура чемпионата России между «Оренбургом» и «Спартаком».

В судейском комитете РФС объяснили, почему судья матча «Маккаби» - «Зенит» верно назначил свободный Николай Левников прокомментировал резонансный эпизод из матча «Маккаби» - «Зенит».

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко высказался о развитии молодых футболистов в России.

Виталий Мутко: Продаст «Рубин» маек Набиуллина на 5-7 миллионов, тогда можно будет предлагать новый контракт

Виталий Мутко: Продаст «Рубин» маек Набиуллина на 5-7 миллионов, тогда можно будет предлагать новый контракт Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко высказался о развитии молодых футболистов в России.

Александр Куртиян: «Маккаби» будто забил три мяча в пустые ворота, а потом «Зенит» появился на поле и стал отыгрываться

Александр Куртиян: «Маккаби» будто забил три мяча в пустые ворота, а потом «Зенит» появился на поле и стал отыгрываться Бывший игрок «Зенита» Александр Куртиян поделился впечатлениями от матча Лиги Европы против «Маккаби» (4:3).

Сергей Дмитриев: Потеря Шатова и Дзюбы в матче с «Маккаби» была ощутима

Сергей Дмитриев: Потеря Шатова и Дзюбы в матче с «Маккаби» была ощутима Бывший игрок «Зенита» Сергей Дмитриев поделился впечатлениями от матча Лиги Европы против «Маккаби» (4:3).

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 7-го тура чемпионата России между красно-белыми и «Оренбургом».

Андрей Червиченко: Мяча три «Оренбург» от «Спартака» пропустит Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 7-го тура чемпионата России между красно-белыми и «Оренбургом».

РФПЛ. 7-й тур. «Оренбург» - «Спартак» и другие матчи Результаты матчей 7-го тура чемпионата России по футболу.

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен сообщил, что WADA еще обрабатывает данные о допинг-пробах российских футболистов.

Ричард Макларен: WADA еще обрабатывает данные о допинг-пробах российских футболистов Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен сообщил, что WADA еще обрабатывает данные о допинг-пробах российских футболистов.

Благодаря удачному выступлению наших клубов в Лиге Европы Россия закрепилась на шестой строчке рейтинга.

Отрываемся от Португалии! Россия укрепляет свои позиции в таблице коэффициентов

Отрываемся от Португалии! Россия укрепляет свои позиции в таблице коэффициентов Благодаря удачному выступлению наших клубов в Лиге Европы Россия закрепилась на шестой строчке рейтинга.

Андре Виллаш-Боаш: Наш «Зенит»! Молодцы! Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поздравил команду с волевой победой над «Маккаби» (4:3).