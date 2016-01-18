France Football объявил о прекращении сотрудничества с ФИФА по вручению «Золотого мяча»
Журнал France Football вновь
будет самостоятельно вручать «Золотой мяч», сообщает издание.
С 2010 года награда вручалась совместно France Football и ФИФА, у которой до этого был свой приз – «Игрок года».
Напомним, обладатель «Золотого мяча» определялся путем голосования главных тренеров, капитаном и представителей прессы стран-членов ФИФА.
О новом регламенте приза будет сообщено дополнительно.
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