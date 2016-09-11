Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейРоссия2 : 3 ОТКанада
ХоккейВитязь5 : 2Спартак
ФутболМаккаби Тель-Авив3 : 4Зенит
ФутболКоньяспор0 : 1Шахтер
ФутболИнтер0 : 2Хапоэль Б-Ш
ХоккейДинамо Москва1 : 2ХК Сочи
ФутболФейеноорд1 : 0Манчестер Юнайтед
ФутболЗальцбург0 : 1Краснодар
ФутболСаутгемптон3 : 0Спарта
ФутболПанатинаикос1 : 2Аякс
ХоккейБарыс3 : 3СКА
ХоккейАвтомобилист2 : 3ЦСКА
ФутболКёльн- : -Фрайбург
ФутболСампдория- : -Милан
ФутболОренбург1 : 3Спартак
ХоккейЛокомотив- : -Торпедо
ФутболКан- : -ПСЖ
ФутболЧелси- : -Ливерпуль
ТеннисКузнецов- : -Недовесов
ТеннисКравчук/Рублев- : -Голубев/Недовесов
ФутболТамбов- : -Зенит-2
ФутболСпартак-2- : -Спартак-Нальчик
ФутболУрал- : -Анжи
ТеннисДонской- : -Кукушкин
ФутболТомь- : -Арсенал Тула
Формула-1Гран-при Сингапура. Квалификация
ХоккейЙокерит- : -Авангард
ХоккейСпартак- : -Динамо Москва

«Барселона» предлагает «ПСЖ» за Маркиньоса 60 млн евро

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  L'EquipeКомментарии

Тренерский штаб «Барселоны», несмотря на покупку минувшим летом двух защитников, настаивает на приобретении еще одного футболиста подобного амплуа.

Как сообщает L'Equipe, каталонский клуб грядущей зимой готов выложить за Маркиньоса 60 млн евро. Ранее сообщалось, что каталонский клуб пытался приобрести бразильца минувшим летом, однако, руководители «ПСЖ» отказались отпускать защитника.

В нынешнем сезоне 22-летний игрок сборной Бразилии провел на клубном уровне 2 матча, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает футболиста в 30 млн евро, а его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2019 года.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Стереть память – и пересмотреть. Самые яркие матчи наших команд в ЕвропеСтереть память – и пересмотреть. Самые яркие матчи наших команд в Европе«Маккаби» – «Зенит» и еще 10 матчей российских клубов в Еврокубках, которые хочется пересматривать, чтобы снова плакать от счастья.Суд приговорил брата Месси к общественным работам за незаконное хранение оружияСтарший брат форварда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси Матиас был наказан за незаконное хранение оружия. Суд постановил, что нарушитель будет выполнять общественные работы.Неймар признал, что вел переговоры о переходе в ПСЖНеймар: Если бы «Золотой мяч» всегда доставался лучшему, его всегда получал бы МессиФорвард «Барселоны» Неймар высказался о своих перспективах в борьбе за «Золотой мяч».Неймар опубликовал отрывок из своей первой песниБразильский нападающий «Барселоны» Неймар, объявивший ранее о начале музыкальной карьеры опубликовал отрывок из своей первой песни.Давид Оспина: Я должен использовать каждую возможность выйти на полеГолкипер «Арсенала» Давид Оспина прокомментировал матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:1) на «Парк де Пренс», во время которого не раз выручал команду.Арсен Венгер: Оспина доказал скептикам, что является прекрасным вратаремГлавный тренер «Арсенала» Арсен Венгер оценил игру голкипера команды Давида Оспины в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:1) на «Парк де Пренс».«Интер» планирует приобрести полузащитника «Барселоны»Полузащитник «Барселоны» Алейш Видаль может покинуть каталонский клуб грядущей зимой. Об этом сообщает AS.Унаи Эмери: В матче с «Арсеналом» у нас было семь верных шансов, голы придутГлавный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери выразил удовлетворение игрой своей команды в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Арсенала» (1:1).«Барселона» одержала самую крупную победу в Лиге чемпионов в своей историиПобеда «Барселоны» над «Селтиком» (7:0) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов стала самой крупной в ее истории на этом турнире.«ПСЖ» и «Арсенал» сыграли вничью в групповом раунде Лиги чемпионов«ПСЖ» и «Арсенал» сыграли вничью в групповом раунде Лиги чемпионовВ рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграл вничью с лондонским «Арсеналом» (1:1).Хет-трик Месси и дубль Суареса помогли «Барселоне» разгромить «Селтик»Хет-трик Месси и дубль Суареса помогли «Барселоне» разгромить «Селтик»В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» на «Ноу Камп» разгромила «Селтик», забив семь безответных мячей.«ПСЖ» – «Арсенал». Кавани открыл счет на 40-й секунде матчаУругвайский нападающий ПСЖ Эдисон Кавани открыл счет в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Арсенала» на 40-й секунде матча.«ПСЖ» – «Арсенал». Стартовые составы командПСЖ» и «Арсенал» объявили стартовые составы на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов.Оцифровка: 13 лет, 19 подряд и еще 6 самых любопытных цифр новой Лиги чемпионовОцифровка: 13 лет, 19 подряд и еще 6 самых любопытных цифр новой Лиги чемпионовНеочевидное, но яркое и значимое, что нужно знать накануне старта основной стадии нового розыгрыша.Луис Энрике: «Селтик» – клуб с богатой европейской историейГлавный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от матча с «Селтиком». Напомним, что командам предстоит сыграть в первом туре группового турнира Лиги чемпионов.Арсен Венгер: Постараемся обрубить каналы подпитки нападения «ПСЖ»Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от матча против «ПСЖ». Напомним, что командам предстоит сыграть в первом туре группового раунда Лиги чемпионов.Унаи Эмери: Есть вероятность, что Тиаго Силва сыграет с «Арсеналом»Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери поделился ожиданиями от матча с лондонским «Арсеналом». Напомним, что командам предстоит сыграть в первом туре группового турнира Лиги чемпионов.Неймар: Я начинаю музыкальную карьеруНападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар решил заняться музыкой. Об этом сообщил сам игрок.Игорь Киреев: Между «Барселоной» и «Баварией» особой разницы нет, это футбольные убийцыПолузащитник «Ростова» Игорь Киреев отметил, что в Лиге чемпионов он и его партнеры не собираются быть мальчиками для битья.

ПСЖ
ПСЖкалендарьстатистика
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Маркиньос
Маркиньосвсе новости

Cпецпредложения