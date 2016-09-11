«Барселона» предлагает «ПСЖ» за Маркиньоса 60 млн евро
Тренерский штаб «Барселоны», несмотря на покупку минувшим летом двух защитников, настаивает на приобретении еще одного футболиста подобного амплуа.
Как сообщает L'Equipe, каталонский клуб грядущей зимой готов выложить за Маркиньоса 60 млн евро. Ранее сообщалось, что каталонский клуб пытался приобрести бразильца минувшим летом, однако, руководители «ПСЖ» отказались отпускать защитника.
В нынешнем сезоне 22-летний игрок сборной Бразилии провел на клубном уровне 2 матча, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает футболиста в 30 млн евро, а его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2019 года.
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