Эдуард Островский: Кубок мира 2016 года в Анапе станет «селекцией» перед чемпионатом мира и Европы

Предстоящий Кубок мира по кикбоксингу World Cup Diamond/kickboxing WAKO, который пройдет с 21 по 26 сентября под Анапой, станет своеобразной «селекцией» перед чемпионатом мира и Европы. Об этом рассказал в интервью старший тренер сборной России по кикбоксингу в разделе лайт-контакт, заслуженный тренер России, судья международной категории Эдуард Островский.

- Чем в этом году Кубок будет отличаться от предыдущего, и кто из стран привезет на ваш взгляд самые сильные составы?

- На этом Кубке мира состав участников обещает быть заметно сильнее, так как в прошлом году, - основная часть лидеров была задействована в подготовке к мировому циклу, а в этом году - только европейский. Перед прошлогодним Кубком мира мы провели тренировочный сбор, использовав турнир как промежуточный старт перед мировым чемпионатом в Дублине. Результат в Ирландии тогда был великолепный: из 15 весовых категорий в 14 были медали. Так, россияне положили в свою копилку 5 золотых, 2 серебряные и 7 бронзовых наград, завоевав 1 общекомандное место соответственно.

- Что нового в этом году внедрили в подготовке нашей сборной или все оставите как есть?

- Пока ничего нового не внедряю, использую старую схему, которая приносит результат. Схему не раскрываем (смеется). В подготовке сборной Кубок мира мы используем зачастую вместо контрольных спаррингов в спорных весовых категориях. Но в этом году таких спорных весов нет.

- Кого можете выделить в составе взрослой сборной России, кто претендует на высшие награды Кубка мира.

- В составе сборной отметил бы Хеж Шамиля, который на Кубке мира выступит в разделе фулл-контакт в весовой категории до 75 кг. В свои 22 года Шамиль является обладателем пояса чемпиона мира, неоднократно побеждал на первенствах России, Европы и мира.

- Раньше многие ребята из малообеспеченных семей не имели возможности поехать на море. Благодаря Кубку мира в Анапе они могли это осуществить. Что мотивирует сегодня тренироваться молодых спортсменов?

- То, что Кубок мира проходит на территории курорта «Витязево» в Анапе здорово облегчает нам проблемы по формированию доступности участия в соревнованиях такого уровня. Финансовая доступность играет тоже большое значение. На Кубок мира в Анапу съезжаются больше спортсменов из стран постсоветского пространства, но от этого турнир хуже не становится.