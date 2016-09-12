Гарай получил травму и пропустит ближайшие матчи «Валенсии»

Новичок «Валенсии» Эсекиэль Гарай, который пополнил ряды испанского клуба из «Зенита», получил мышечную травму.



Как сообщает сообщает L'Équipe, на восстановление от повреждения игроку сборной Аргентины потребуется от двух до трех недель.



Таким образом, футболист может пропустить четыре матча своей команды – с «Атлетиком» Бильбао, «Леганесом», «Алавесом» и мадридским «Атлетико».



На данный момент «Валенсия» занимает 19-е место в таблице Примеры, не набрав ни одного балла.









