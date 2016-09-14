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Мюллер, Алаба и Лам пропустят матч «Баварии» с «Ингольштадтом»

Ярослав Карамов
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Ряд ключевых игроков «Баварии» не примут участие в домашнем матче 3-го тура чемпионата Германии с «Ингольштадтом».

«Алаба, Мюллер и Лам не сыграют из-за проблем со здоровьем. Роббен и Боатенг будут в числе запасных. Коман и Хуммельс готовы выйти на поле», - сообщил на предматчевой пресс-конференции главный тренер мюнхенцев Карло Анчелотти.

Встреча начнется в субботу в 16:30 мск.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице, ее соперник идет 16-м.

Матч

Бавария - Ингольштадт

Место и дата

17 сентября 16:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция

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