Мюллер, Алаба и Лам пропустят матч «Баварии» с «Ингольштадтом»
Ряд ключевых игроков «Баварии» не примут участие в домашнем матче 3-го тура чемпионата Германии с «Ингольштадтом».
«Алаба, Мюллер и Лам не сыграют из-за проблем со здоровьем. Роббен и Боатенг будут в числе запасных. Коман и Хуммельс готовы выйти на поле», - сообщил на предматчевой пресс-конференции главный тренер мюнхенцев Карло Анчелотти.
Встреча начнется в субботу в 16:30 мск.
«Бавария» лидирует в турнирной таблице, ее соперник идет 16-м.
Матч
Место и дата
17 сентября 16:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция
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