Кононов и Гончаренко вошли в список кандидатов на пост наставника «Легии»

Наставник «Уфы» Виктор Гончаренко может покинуть российский клуб в ближайшее время. Об этом сообщает Przeglad Sportowy.



По информации источника, белорусский специалист входит в сферу интересов варшавской «Легии». Отмечается, что клуб из Польши также рассматривает кандидатуру экс-наставника «Краснодара» Олега Кононова.



Нынешний рулевой команды Бесник Хаси, скорее всего, будет уволен в связи с неудачным выступлением команды в текущем сезоне. В последнем своем матче польский клуб на групповом этапе Лиги чемпионов проиграл с разгромом дортмундской «Боруссии» (0:6).



Отметим, что ранее клуб из Варшавы тренировал Станислав Черчесов, который выиграл вместе с ней национальный чемпионат, а также Кубок страны.