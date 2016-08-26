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Кононов и Гончаренко вошли в список кандидатов на пост наставника «Легии»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Przeglad SportowyКомментарии

Наставник «Уфы» Виктор Гончаренко может покинуть российский клуб в ближайшее время. Об этом сообщает Przeglad Sportowy.

По информации источника, белорусский специалист входит в сферу интересов варшавской «Легии». Отмечается, что клуб из Польши также рассматривает кандидатуру экс-наставника «Краснодара» Олега Кононова.

Нынешний рулевой команды Бесник Хаси, скорее всего, будет уволен в связи с неудачным выступлением команды в текущем сезоне. В последнем своем матче польский клуб на групповом этапе Лиги чемпионов проиграл с разгромом дортмундской «Боруссии» (0:6).

Отметим, что ранее клуб из Варшавы тренировал Станислав Черчесов, который выиграл вместе с ней национальный чемпионат, а также Кубок страны. 

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