Виталий Мутко: Товарищеский матч Россия - Румыния может не состояться из-за погодных условий

Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что проведение запланированного на 14 ноября в Казани товарищеского матча между сборными России и Румынии находится под вопросом из-за климатических условий.

«Что касается сборной России, мы хотели бы сыграть 14 ноября, но климатические условия - думаем», - цитирует Мутко «Интерфакс».

По словам министра, новый газон на «Казань Арене» 10-11 октября будет передан в эксплуатацию и на стадионе до конца года предстоит две игры: «Рубина» и товарищеский матч сборных России и Румынии.

«Это же товарищеская игра. Мы посмотрим, какой прогноз погоды будет. Нам нужен тестовый матч. Посмотрим, пока в планах у нас здесь стоит игра», - добавил Мутко.