Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейРоссия2 : 3 ОТКанада
ХоккейВитязь5 : 2Спартак
ФутболМаккаби Тель-Авив3 : 4Зенит
ФутболКоньяспор0 : 1Шахтер
ФутболИнтер0 : 2Хапоэль Б-Ш
ХоккейДинамо Москва1 : 2ХК Сочи
ФутболФейеноорд1 : 0Манчестер Юнайтед
ФутболЗальцбург0 : 1Краснодар
ФутболСаутгемптон3 : 0Спарта
ФутболПанатинаикос1 : 2Аякс
ХоккейБарыс3 : 3СКА
ХоккейАвтомобилист2 : 3ЦСКА
ФутболКёльн- : -Фрайбург
ФутболСампдория- : -Милан
ФутболОренбург1 : 3Спартак
ХоккейЛокомотив- : -Торпедо
ФутболКан- : -ПСЖ
ФутболЧелси- : -Ливерпуль
ТеннисКузнецов- : -Недовесов
ТеннисКравчук/Рублев- : -Голубев/Недовесов
ФутболТамбов- : -Зенит-2
ФутболСпартак-2- : -Спартак-Нальчик
ФутболУрал- : -Анжи
ТеннисДонской- : -Кукушкин
ФутболТомь- : -Арсенал Тула
Формула-1Гран-при Сингапура. Квалификация
ХоккейЙокерит- : -Авангард
ХоккейСпартак- : -Динамо Москва

Зидан не возражает против трансфера Хамеса в «Манчестер Юнайтед»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Don BalonКомментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью продолжает проявлять интерес к полузащитнику мадридского «Реала» Хамесу Родригесу. Об этом сообщает Don Balon.

Согласно информации источника, английский клуб планирует приобрести игрока сборной Колумбии грядущей зимой. Отмечается, что наставник «сливочных» Зинедин Зидан не возражает против ухода футболиста, что увеличивает вероятность его трансфера в «МЮ». Ранее сообщалось, что между Хамесом и Зиданом довольно натянутые отношения, поскольку специалист не доволен его работой на тренировках.

В минувшем сезоне 24-летний полузащитник сыграл на клубном уровне 32 матча, забил 8 голов и отдал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 70 млн евро, а его контракт с «Реалом» рассчитан до 2020 года.    


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Стереть память – и пересмотреть. Самые яркие матчи наших команд в ЕвропеСтереть память – и пересмотреть. Самые яркие матчи наших команд в Европе«Маккаби» – «Зенит» и еще 10 матчей российских клубов в Еврокубках, которые хочется пересматривать, чтобы снова плакать от счастья.Гризманн отказался от агента, чтобы уйти из «Атлетико»Полузащитник «Атлетико» Антуан Гризманн прекратил сотрудничество со своим агентом, чтобы сменить клуб. Главным претендентом на 25-летнего француза считается «Манчестер Юнайтед».Жозе Моуринью: Мы не заслужили поражение, соперник забил из офсайдаГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал поражение своих подопечных в матче первого тура группового раунда Лиги Европы от «Фейеноорда» (0:1).«Манчестер Юнайтед» уступил «Фейеноорду» в Лиге Европы«Фейеноорд» дома обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:0) в первом матче группового этапа Лиги Европы.Бэйл пропустит матч с «Эспаньолом» из-за травмыПолузащитник «Реала» Гарет Бэйл получил травму бедра в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спортингом» (2:1) на стадионе «Сантьяго Бернабеу».Рой Кин: Моуринью считает себя особенным, однако, на мой взгляд, это больше относится к ГвардиолеБывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о своем отношении к Жозе Моуринью и Хосепу Гвардиоле, отдав предпочтение каталонскому наставнику.Футболисты «Манчестер Юнайтед» по просьбе болельщика посетили его перед смертьюБолельщик «Манчестер Юнайтед» Пэдди Лоулер, который поддерживал команду на протяжении 50-ти лет, ушел из жизни в результате онкологического заболевания.Альваро Мората: «Наполи» контактировал с моим агентом, но я не перешел бы туда, так как уважаю «Ювентус»Экс-нападающий «Ювентуса» Альваро Мората, который ныне выступает за мадридский «Реал», рассказал, почему никогда не стал бы игроком «Наполи».Рауль Гонсалес: Мората заслужил свой гол в ворота лиссабонского «Спортинга»Бывший нападающий мадридского «Реала» Рауль Гонсалес прокомментировал победный гол форварда Альваро Мораты в ворота лиссабонского «Спортинга». Напомним, накануне «сливочные» обыграли португальский клуб в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1).«Реал» в компенсированное время вырвал победу у «Спортинга»Футболисты мадридского «Реала» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов нанесли поражение с лиссабонскому «Спортингу» (2:1).«Реал» – «Спортинг» – 2:1. Как это былоМатч Лиги чемпионов «Реал» - «Спортинг» на Sovsport.ru.«Реал» - «Спортинг». Стартовые составыСтали известны стартовые составы команд в матче группового турнира Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Спортингом».Фил Джонс получил травму и не поможет «Манчестер Юнайтед» в ближайших матчахГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сообщил, что защитник Фил Джонс получил травму и пропустит около месяца.Руни, Мхитарян и Шоу пропустят матч с «Фейеноордом»Как сообщает официальный сайт «Манчестер Юнайтед», нападающий Уэйн Руни не отправился вместе с командой в Голландию.Александр Бубнов: «Спартак» играет в облике итальянского футболаАлександр Бубнов: «Спартак» играет в облике итальянского футболаФутбольный эксперт Александр Бубнов в эфире программы «100% футбола» на радио «Спорт FM» обсудил последние события в мире футбола.Жозе Моуринью: Футболисты, расстроившие меня в матче с «Манчестер Сити», не сыграют с «Фейеноордом»Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сообщил, что в матче группового этапа Лиги Европы с «Фейеноордом» планирует внести изменения в стартовый состав.Луиш Фигу: Восхищаюсь Роналду, но лучшим португальским футболистом является ЭйсебиоЭкс-полузащитник мадридского «Реала» Луиш Фигу заявил, что лучшим игроком в истории португальского футбола является нападающий сборной Португалии и «Бенфики» Эйсебио.Вадим Васильев: В этом сезоне публика увидит настоящего ФалькаоВице-президент «Монако» Вадим Васильев выразил мнение, что в нынешнем сезоне форвард Радамель Фалькао станет ключевым игроком команды. В прошлом году футболист защищал цвета «Манчестер Юнайтед» и «Челси», однако, не сумел закрепиться в основе и вернулся во Францию.Оцифровка: 13 лет, 19 подряд и еще 6 самых любопытных цифр новой Лиги чемпионовОцифровка: 13 лет, 19 подряд и еще 6 самых любопытных цифр новой Лиги чемпионовНеочевидное, но яркое и значимое, что нужно знать накануне старта основной стадии нового розыгрыша.«МЮ» побил рекорд по годовому доходу для английских клубов, заработав более 500 миллионов фунтов«Манчестер Юнайтед» обнародовал доходы за минувший финансовый год. Клуб заработал рекордную для английских клубов сумму.

Реал
Реалкалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Жозе Моуринью
Жозе Моуриньювсе новости
Зинедин Зидан
Зинедин Зиданвсе новости
Хамес Родригес
Хамес Родригесвсе новости

Cпецпредложения