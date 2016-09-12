Зидан не возражает против трансфера Хамеса в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью продолжает проявлять интерес к полузащитнику мадридского «Реала» Хамесу Родригесу. Об этом сообщает Don Balon.

Согласно информации источника, английский клуб планирует приобрести игрока сборной Колумбии грядущей зимой. Отмечается, что наставник «сливочных» Зинедин Зидан не возражает против ухода футболиста, что увеличивает вероятность его трансфера в «МЮ». Ранее сообщалось, что между Хамесом и Зиданом довольно натянутые отношения, поскольку специалист не доволен его работой на тренировках.

В минувшем сезоне 24-летний полузащитник сыграл на клубном уровне 32 матча, забил 8 голов и отдал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 70 млн евро, а его контракт с «Реалом» рассчитан до 2020 года.





