Плющенко не выйдет на лед в этом сезоне

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился планами на текущий сезон.

«В этом сезоне я не выступлю на соревнованиях, спортивных тренировок в этом сезоне со своим тренером Алексеем Николаевичем Мишиным у меня тоже не будет. Мы с тренером работали вместе в Куршевеле, но я принял решение не торопиться со стартами. Посмотрим, что будет в следующем сезоне. Будет желание у меня выступать, решу после прохождения медобследования, но уже в будущем», - цитирует спорстмена «Р-Спорт».

Напомним, в последний раз Плющенко выступал на соревнованиях в феврале 2014 года на Олимпийских играх в Сочи, где выиграл золото командного турнира, но из-за обострения травмы позвоночника снялся с личного турнира.