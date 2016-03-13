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Плющенко не выйдет на лед в этом сезоне

Ярослав Карамов
Источник:  Р-СпортКомментарии

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился планами на текущий сезон.

«В этом сезоне я не выступлю на соревнованиях, спортивных тренировок в этом сезоне со своим тренером Алексеем Николаевичем Мишиным у меня тоже не будет. Мы с тренером работали вместе в Куршевеле, но я принял решение не торопиться со стартами. Посмотрим, что будет в следующем сезоне. Будет желание у меня выступать, решу после прохождения медобследования, но уже в будущем», - цитирует спорстмена «Р-Спорт».

Напомним, в последний раз Плющенко выступал на соревнованиях в феврале 2014 года на Олимпийских играх в Сочи, где выиграл золото командного турнира, но из-за обострения травмы позвоночника снялся с личного турнира. 

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