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Алексей Мишин: Возвращение в спорт для Плющенко - это подвиг

Максим Шитиков
Источник:  Р-СпортКомментарии

Заслуженный тренер СССР Алексей Мишин, работающий с Евгением Плющенко, поделился мнением о причинах, по которым его подопечный не будет выступать в официальных соревнованиях в сезоне 2016/2017.

- Возвращение в борьбу за олимпийскую корону в сложившейся ситуации - подвиг. И если Евгений сейчас заявил об этом - значит, он этого подвига в этом сезоне совершить не может. На эту тему мы разговаривали на протяжении последних трех дней, и не менее трех-четырех раз. Реально ли было вернуться в этом сезоне? Я считаю, что человек должен совершать подвиг не по указке тренера, он должен принимать решение сам, - приводит слова Мишина «Р-Спорт».

Напомним, ранее Плющенко заявил, что «считает нецелесообразным» свое участие в официальных соревнованиях в сезоне 2016/2017. 

В марте 2016 года 33-летний спортсмен перенес операцию по удалению грыжи из шейного отдела позвонка. Сезон 2015/2016 фигурист пропустил полностью. В мае исполком Федерации фигурного катания на коньках России утвердил Плющенко в качестве кандидата в сборную России на сезон 2016/2017.

Двукратный чемпион Олимпийских игр неоднократно высказывал желание выступить на зимней Олимпиаде-2018, которая пройдет в южнокорейском Пхенчхане.  

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