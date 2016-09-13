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Хосеп Гвардиола: Каждый матч для «Манчестер Сити» – шанс стать сильнее

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  ФК «Манчестер Сити»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии своих подопечных перед игрой с «Борнмутом» в рамках 5-го тура АПЛ, отметив, что его команде еще есть над чем работать. 

«Я пока не решил, будет ли Гюндоган играть. Он хорошо выступил в среду, но нельзя забывать о том, что он только восстановился после серьёзной травмы. Проконсультируемся с врачами завтра. Компани? Венсан близок к возвращению в строй. Он нужен нам. Впереди много матчей: нам нужны все игроки.

Всё, что мы можем делать – это хорошо готовиться. То, что наши игроки быстро учатся, говорит об их способностях. Но нельзя забывать, что на дворе только сентябрь, – впереди долгий сезон. Каждый матч – это наш шанс стать сильнее и играть лучше. Нам есть над чем работать.

Все тренеры похожи в этом смысле: мы радуемся победе три-четыре часа после матча, а потом начинаем обдумывать следующий…

Мы знаем, что у «Борнмута» сильные нападающие и что это серьёзный соперник. «Борнмут» очень хорошо выступил в матчах с «Вест Хэмом» и «Манчестер Юнатейд», мне многое нравится в их игре.

Любая команда АПЛ может победить, – я знаю это, и мы будем готовы к борьбе. Завтра в 15:00 нужно забыть прошлых матчах и сражаться за новую победу. Именно за это я люблю своё дело», – приводит слова специалиста официальный сайт «горожан».

Напомним, встреча Манчестер Сити – Борнмут состоится 17 сентября и стартует в 17.00 мск.

Матч

Манчестер Сити - Борнмут

Место и дата

17 сентября 17:00, Этихад, Онлайн-трансляция



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