Сборная России проводит тренировку на арене «Торонто Марлиз»
Сегодня сборная России тренируется в Рико Центре – на арене «Торонто Марлиз».
Сегодня сборная России тренируется в Рико Центре - на арене Торонто Марлиз. pic.twitter.com/pBDDguAboQ— Павел Лысенков (@plysenkovRUS) 16 сентября 2016 г.
Расстановка звеньев выглядит следующим образом:
Синие: Телегин, Наместников, Нестеров, Кузнецов ещё там, Анисимов.
Красные: Орлов, Зайцев, Овечкин, Дацюк, Кучеров.
Жёлтые: Куликов, Марченко, Панарин, Шипачев, Дадонов.
Белые: Марков, Емелин Тарасенко, Малкин, Кулемин.
Вратари: Третьяк, Мышкин, Трефилов. Шутка - Бобровский, Варламов, Василевский.
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