Максим Семенов: Постараемся не позволить СКА владеть инициативой в третьем периоде
Защитник «Барыса» Максим Семенов поделился впечатлениями от первых двух периодов матча против СКА.
- И мы, и соперник начали резво. Первый период был на более высоких скоростях. Во втором соперник больше владел инициативой, и это наша недоработка. В третьей 20-минутке постараемся не позволять этого.
- Чего ждать от «Барыса» в третьем периоде?
- Игра покажет. От «Барыса» надо ждать старания и тяжелой работы, - сказал Семенов.
Напомним, команда из Казахстана после двух периодов обыгрывает СКА со счетом 3:2. У «Барыса» шайбы забросили Роман Старченко, Кевин Даллмэн и Кэм Баркер. В составе армейцев отличились Вячеслав Войнов и Ярно Коскиранта.
Sovsport.ru ведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Барыс - СКА - 3:5 (3:2, 0:0, 0:3)
Голы:
Старченко (Рымарев), 1:52 (1:0 - бол.). Войнов (Ковальчук), 3:31 (1:1 - бол.). Даллмэн (Боченски), 4:07 (2:1 - бол.). Баркер (Боченски), 8:19 (3:1). Коскиранта (Мозес), 13:13 (3:2). Плотников 45:49 (3:3 - бол.). Барабанов (Мозес), 46:35 (3:4). Гусев 57:46 (3:5).
Место и дата
16 сентября 16:30, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция