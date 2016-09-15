Максим Семенов: Постараемся не позволить СКА владеть инициативой в третьем периоде

Защитник «Барыса» Максим Семенов поделился впечатлениями от первых двух периодов матча против СКА.

- И мы, и соперник начали резво. Первый период был на более высоких скоростях. Во втором соперник больше владел инициативой, и это наша недоработка. В третьей 20-минутке постараемся не позволять этого.

- Чего ждать от «Барыса» в третьем периоде?

- Игра покажет. От «Барыса» надо ждать старания и тяжелой работы, - сказал Семенов.

Напомним, команда из Казахстана после двух периодов обыгрывает СКА со счетом 3:2. У «Барыса» шайбы забросили Роман Старченко, Кевин Даллмэн и Кэм Баркер. В составе армейцев отличились Вячеслав Войнов и Ярно Коскиранта.

Sovsport.ru ведет текстовую трансляцию встречи.