Борис Михайлов: Матч Канада – Россия был равным

Бывший капитан сборной СССР и ЦСКА Борис Михайлов – об игре Канада – Россия и предстоящем Кубке мира.



– Многие полагали, что канадцы выиграют крупно. И радует, что матч получился равным. Психологически нашим ребятам этот матч придаст уверенности, несмотря на поражение в овертайме?



– Ни одно поражение психологической уверенности не прибавляет, – считает Борис Михайлов. – Просто надо сделать выводы из этого матча и навязывать свою игру соперникам. Хотя сделать это будет очень сложно. Я считаю, что матч можно разбить на три отрезка. В первом периоде преимущество было у канадцев, во втором – у сборной России, а третий период прошел в равной борьбе. Здесь и мы могли победить, и канадцы.