Борис Михайлов: Матч Канада – Россия был равным
Бывший капитан сборной СССР и ЦСКА Борис Михайлов – об игре Канада – Россия и предстоящем Кубке мира.
– Многие полагали, что канадцы выиграют крупно. И радует, что матч получился равным. Психологически нашим ребятам этот матч придаст уверенности, несмотря на поражение в овертайме?
– Ни одно поражение психологической уверенности не прибавляет, – считает Борис Михайлов. – Просто надо сделать выводы из этого матча и навязывать свою игру соперникам. Хотя сделать это будет очень сложно. Я считаю, что матч можно разбить на три отрезка. В первом периоде преимущество было у канадцев, во втором – у сборной России, а третий период прошел в равной борьбе. Здесь и мы могли победить, и канадцы.
Матч
Россия - Канада - 2:3 О.Т. (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)
Голы:
Бержерон (Кросби, Бернс), 8:49 (0:1). Овечкин (Панарин, Малкин), 43:40 (1:1 - бол.). Панарин (Дадонов, Шипачёв), 47:25 (2:1). Таварес (Даути), 53:58 (2:2). Гецлаф (Бернс), 63:29 (2:3).
Место и дата
15 сентября 02:30, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция