Борис Михайлов: Не надо сравнивать Кубок мира с Олимпиадой

Бывший капитан сборной СССР и ЦСКА Борис Михайлов – о предстоящем Кубке мира.



- Хорошим выступлением на Кубке мира, наши ребята могут реабилитироваться за провалы на двух последних Олимпиадах. Кубок мира по престижности, пожалуй, не уступит Олимпиадам. А победить канадцев у них дома дорого стоит.



- Мне не понравилось ваше сравнение Кубка мира с Олимпийскими играми. Не надо забывать, что это коммерческий турнир. Его организовала независимая лига – НХЛ. И в чем его отличие от Олимпиады – здесь собраны все сильнейшие игроки именно НХЛ. Лишь единицы играют в своих национальных чемпионатах. Для чего это делается? НХЛ рекламирует себя и зарабатывает на этом турнире колоссальные деньги. Если организаторы и выделяют какие-то суммы сборным, то сами зарабатывают в десять раз больше. Не зря же они собрали сборную Северной Америки и Европы из хоккеистов НХЛ. А Олимпийские игры - это пик всего спорта и бизнеса там мало.



