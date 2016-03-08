Столбова и Климов не выступят на турнире «Финляндия Трофи» из-за травмы ноги у партнерши

Чемпионы олимпийского командного турнира, серебряные призеры Сочи-2014 в парном катании россияне Ксения Столбова и Федор Климов не выступят на представительном турнире «Финляндия Трофи» в начале октября, где был запланирован их старт сезона, сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

Из-за травмы ноги у партнерши пара не успевает полноценно подготовиться к соревнованиям, рассказал Sovsport.ru Климов.

Теперь первый старт сезона для Столбовой и Климова должен состояться на московском этапе «Гран-при».

На турнир «Финляндия Трофи» из россиян заявлены чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева, бронзовая медалистка мирового первенства-2016 Анна Погорилая, двукратная вице-чемпионка мира среди юниоров Серафима Саханович, трехкратный чемпион России Максим Ковтун, а также Михаил Коляда, Александр Петров, спортивные пары Кристина Астахова/Алексей Рогонов, Вера Базарова/Андрей Депутат и танцевальные дуэты Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин и Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.